В разгар сезона: в Крыму устроили подлость для туристов

В оккупированному Крыму в разгар туристического сезона перекрыли дорогу на плато Ай-Петри. Подняться можно только по канатке, из-за чего людям приходится стоять в очереди по 5-7 часов.

Официальная причина – борьба с нелегальными перевозчиками. Но на деле не пускают даже лицензированные автобусы. Об этом сообщают "Примечания".

Издание пишет, что возле подъема тепер круглосуточно дежурит полиция, которая штрафует даже тех водителей, которые поднялись на плато ночью, чтобы днем отвезти людей вниз.

Туристы не могут попасть на Ай-Петри primechaniya.ru

"Днем на поворотах от водопада Учан-су до Серебряной беседки стоит 7 экипажей. Ночью остается только один пост. Такая же ситуация на въезде со стороны Бахчисарая", – рассказывает изданию руководитель Ялтинского экскурсионного бюро Анастасия Груша.

По ее словам, знаки, запрещающие движение транспорта, раньше иногда появлялись зимой. Но чтобы перекрывать движение в разгар сезона, когда на гору хотят подняться тысячи туристов – такое происходит впервые.

"У нас слетело 5 самых популярных маршрутов, связанных с Ай-Петри – само плато с канатной дорогой, Большой Каньон, "Золотое кольцо Крыма" и еще два маршрута, связанных с эзотерикой", – говорит Груша.

Тех туристов, что поднялись на плато на канатной дороге, некому спускать вниз, сказано в материале. Если на нижней станции канатки организованныйх экскурсантов пропускают по отдельной очереди, то наверху и организованные, и самостоятельные туристы стоят в одной. В итоге им приходится ждать спуска по 5-7 часов.

Очередь на канатную дорогу на Ай-Петри primechaniya.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, на курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

А 31 июля стало известно, что в Крыму местная "власть" собралась отнимать катера, на которых организаторы водных развлечений катают туристов.

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