В Раде рассмотрели все 16 тысяч правок к законопроекту о ПриватБанке

Финансовый комитет Верховной Рады закончил рассмотрение 16 тысяч поправок и утвердил проект закона о функционировании банковской деятельности ко второму чтению.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в понедельник, 27 апреля.

Напомним, задача документа – на законодательном уровне сделать невозможным возврат национализированного "Привата" бывшим владельцам. Его принятие – одно из главных требований МВФ, от которого зависит предоставление Украине финансовой помощи.

Закон о банковской деятельности

"Финансовый комитет только что закончил рассмотрение 16 тысяч правок и утвердил проект банковского закона ко второму чтению. За – 18 членов Комитета", – написал Гончаренко.

Всего в комитет входят 32 народных депутата.

Первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") уточнил, что нормы, которые касаются ПриватБанка, остались без изменений. Но некоторые правки по другим моментам в текст законопроекта были внесены.

Что в законопроекте поменяли

убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон;

изменено процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;

судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу настоящего Закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим Законом;

внесли уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов;

технико-юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта.

"Многие изменения, которые улучшили банковское регулирование не включены в текст закона из-за ограничений по 116 ст. Регламента. Но договорились, что в ближайшее время Ольга Белькова (депутат фракции "Батькивщина", – Ред.) внесет соответствующий законопроект", – написал Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла этот законопроект на внеочередном заседании 16 апреля. Его поддержали 242 нардепа.

Напомним, что законопроект о функционировании банковской деятельности было внесено более 16 тысяч поправок. Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура предложил внести такое количество в Книгу рекордов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который не дает народным депутатам злоупотреблять своими правами, внося тысячи поправок к законопроектам во втором чтении.

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