В работе ПриватБанка произошел масшабный сбой

В понедельник, 11 ноября, в работе электронных сервисов ПриватБанка произошел сбой. Это объяснили нагрузкой на систему из-за распродаж на AliExpress.

О проблемах с переводом платежей, работой мобильного приложения, терминалов и банкоматов сообщили пользователи банка, передает "Громадське"

В банке сообщили, что сбои возникли из-за того, что очень много украинцев пытаются оплатить покупку товаров на AliExpress. "В течение часа банк обслуживал до 70 тыс. платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей", – прокомментировали ситуацию в банке.

Не удается зайти в мобильное приложение ПриватБанка Обозреватель

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