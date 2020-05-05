В Польше признали зависимость своей экономики от украинских заробитчан

В Польше признали, что без украинских заробитчан экономика страны не смогла бы так динамично расти, как это было на протяжении последних лет. Там ждут возвращения на работу тысяч граждан Украины.

Об этом написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для "ZN". По его словам, сейчас в Польше проживает около миллиона украинцев. Из-них в связи с пандемией около 175 тысяч человек вернулись домой.

Работа в Польше

Визы для заробитчан

"Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше", – написал Моравецкий.

Он добавил, что украинцы, которые остались в Польше, часто продолжают работать и передают деньги своим семьям в Украине.

"По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли $16 млрд. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", – сказал премьер.

Деньги для Украины

Глава правительства сказал, что Польша поддерживает предложения Еврокомиссии о помощи на сумму 3 млрд евро для десяти соседних стран сообщества (включая 1,2 млрд евро для Украины). Также поддерживает идею направления 140 млн евро из фонда политики соседства на неотложные нужды государств Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом.

"В конечном итоге эта сумма превысит 700 млн евро. В рамках Вышеградской группы Польша предложила запустить чрезвычайную программу V4EastSolidarity для государств Восточного партнерства в рамках Международного Вышеградского фонда", – подытожил Моравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин в 2020 году планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

В Польше постепенно ослабляют карантинные ограничения. В начале мая будет введен второй из четырех этапов послабления. Там ждут украинских работников, но с рядом ограничений.

Консульские учреждения Польши в Украине с понедельника, 4 мая, возобновили выдачу рабочих виз.

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