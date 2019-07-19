НАБУ пришло в офисы бывшей компании Гонтаревой

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в инвестиционную компанию "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU). (Новость дополнена подробностями)

Там это связывают с политическим давлением, сообщает "НВ. Бизнес". В компании заявляют, что они законопослушны и ранее у правоохранителей к ним претензий не было.

"ICU заявляет об активизации политического давления на группу. Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, №52 017 000 000 000 208 от 24.03.2017 г., в настоящее время в офисе ICU проходит обыск. Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов касательно данных сделок в компанию не поступало", — говорят в ICU.

НАБУ проводит обыски

В компании добавили, что группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст.

"Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU. В данном случае компания терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране. Подобные действия правоохранительных органов не способствуют улучшению инвестиционного климата в стране и доверию к их деятельности", — заявили там.

Как сообщает РБК-Украина, в 2007-2014 годах главой совета директоров группы ICU являлась Валерия Гонтарева. В 2014 году после назначения главой Национального банка она продала свою долю в компании.

Ситуацию прокомментировали в НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации формулы "Роттердам+", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ. Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 364 УК Украины. Расследование особенностей внедрения и функционирования "Роттердам+" НАБУ осуществляет с марта 2017 года. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", — отмечается на странице НАБУ в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро должно открыть уголовное производство по факту возможного взяточничества первого заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, известной телеведущей Ольги Герасимьюк.

Ранее в НАБУ открыли уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим руководителем Государственного управления делами Сергеем Борзовым.

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