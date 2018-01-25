В НБУ заявили о подорожании продуктов питания в 2018 году

В 2018 году в Украине снова ожидается рост цен на продукты питания, хотя некоторые товары наоборот станут дешевле.

Об этом в интервью газете "Сегодня" рассказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Но и в целом по продуктам питания мы ожидаем в этом году небольшой рост цен, гораздо ниже, чем прошлогодний. На мировых рынках рост цен тоже постепенно успокаивается – скажем, на ту же говядину, на молочную продукцию", - отметил он.

По словам Сологуба, уже сейчас можно говорить даже о том, что благодаря базе сравнения в 2018 году некоторые цены даже снизятся.

"Но в целом все-таки будет рост, хотя и очень незначительный. У нас прогноз еще окончательно не утвержден, но пока мы говорим где-то о 5% росте цен на продукты питания", - добавил замглавы НБУ.

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Напомним, ранее украинцев предупредили о подорожании ключевого продукта.