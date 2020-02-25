В НБУ заявили, что украинскую экономику "не ухандохали"

В Нацбанке заявили, что украинская экономика сейчас находится в намного лучшем состоянии, чем 5, 10 или 15 лет назад, а потому нельзя говорить, что ее "ухандохали".

В регуляторе считают, что с каждым годом ситуация выглядит все более здоровой. На странице НБУ в Facebook развеяли несколько "страшилок", связанных с этой темой.

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Инфляция

В НБУ заявили, что последовательная монетарная политика позволила снизить инфляцию до цели в 5%. Поддержание инфляции на этом уровне является крайне важным для устойчивого экономического роста, ведь высокая и непредсказуемая инфляция отпугивает иностранных инвесторов и усложняет прогнозирование бизнеса.

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Проценты по кредитам

Постоянные скачки инфляции в прошлые годы мешали снижать процентные ставки по кредитам и делали их недоступными. Сейчас ситуация меняется. Стоимость кредитных ресурсов уменьшалась в 2019 году и должна ощутимо снизиться в 2020 году. Это будет стимулом для экономического роста.

Спад промышленности в конце 2019 года

В НБУ заявили, что спад показателей промышленности в 2019 году не является признаком наступающей кризиса. Причина этого – падение мирового спроса и цен на товарных рынках вследствие активизации торговых войн. Эти факторы отразилась и на многих других странах.

Также в Нацбанке отметили, что промышленность – важный, но не единственный сектор экономики. В целом экономика в 2019 году выросла примерно на 3,2%. "Хорошие показатели демонстрировали области торговли, транспорта, строительства, сектора услуг, в том числе и IT. Очередной рекордный урожай зафиксировано в аграрном секторе, что позволило наращивать экспорт", – отметили в НБУ.

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Массовая продажа ОВГЗ

В НБУ считают, что так называемая "пирамида ОВГЗ" существует только в воображении тех, чья задача – манипулировать общественным мнением. "На самом деле, соотношение государственного долга к ВВП за последние годы снизилось с более чем 80% до около 50%, а процентные ставки по государственному долгу только за последний год снизились вдвое – до 9-10%. В то же время большинство размещаемых ОВГЗ в гривне – долгосрочные. С какой стороны не посмотреть, пирамиды так не работают", – заявили в Нацбанке.

Прогноз по росту экономики

В регуляторе заявили, что 3,5-4% экономического роста, которые прогнозирует НБУ в последующие годы, – это достаточно консервативный сценарий. Этого мало. В то же время в случае проведения структурных реформ, направленных на дальнейшее улучшение бизнес-климата, Украина будет иметь значительно большие темпы роста, которые позволят догонять соседей с ЕС по уровню благосостояния граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.

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