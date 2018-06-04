В мире закрывают крупнейшие офшоры: неожиданное решение

Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, которые не ведут никакой деятельности. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров.

Об этом заявил юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, по информации которого несколько кипрских банков получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, то есть компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова, сообщает РБК.

По данным Захарова, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц. Так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с "присутствием на Кипре" (с реально действующими офисами).

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (а например, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 5 ноября 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers, или Документы с райских островов.

Вскоре появилась информация о том, что страны Европейского Союза создадут черный список "налоговых гаваней".