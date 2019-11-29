ПриватБанк отдали Кабмину: названа настоящая причина

В Минфине заявили, что передали ПриватБанк под управление Кабинета министров, потому что этого требовало законодательство.

Сделка, о которой стало известно в среду, 27 ноября, произошла еще 25 сентября 2019 года. Об этом в Министерстве финансов сообщили агентству "Интерфакс-Украина".

"Министерство финансов в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" передало полномочия по управлению ценными бумагами АО КБ "ПриватБанк", учет которых ведется на счетах в ценных бумагах на имя государства, Кабинету министров Украины 25 сентября 2019 года", – говорится в ответе министерства.

В Минфине объяснили, что, согласно закону от 5 июля 2018 года № 2491-VIII, новая редакция ст.7 "Государственные банки" закона о банках предусматривает, что функции по управлению корпоративными правами государства в госбанке осуществляет Кабинет министров. Эта статья начала применяться к ПриватБанку с 30 апреля 2019 года.

Там отметили, что другие госбанки – Ощадбанк и Укрэксимбанк – изначально создавались как государственные, а потому их акции постоянно находились в управлении Кабмина. При этом ПриватБанк стал государственным в понимании ст. 7 закона о банках только 30 апреля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

27 ноября стало известно, что Министерство финансов переписало 100% акций ПриватБанка на Кабинет министров.

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