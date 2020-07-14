В Крыму показали, как по-настоящему выглядят пляжи в разгар сезона

Отдых в Крыму-2020: блогер показала, как выглядят пляжи. Коллаж Обозревателя

В аннексированном Крыму местные "власти" несмотря на практически сорванный курортный сезон так и не потрудились привести публичную инфраструктуру в нормальный вид, чтобы туристам хоть как-то было комфортнее.

Людей, которые приезжают отдыхать на полуостров, встречают грязные туалеты и мусор на пляжах. Владельцы многих гостевых домиков теже не стремятся обеспечить гостей удобствами, "радуя" их сломанной мебелью. Подборку красноречивых фото опубликовала блогер Роксолана Крым в Twitter.

"Поселок Николаевка, Рынок возле комплекса Скиф, кафе. Уютненько, как раз для теперешнего туриста", – написала блогер.

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

"Севастополь, пляж Ушакова Балка. Памятник "Какую страну про*рали. Буквально", – написала блогер.

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

"Пляж Лазурный берег. Севастопольская версия", – прокомментировала Роксолана.

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

"Пляж Любимовка-1. Севастополь", – подписала другие фото.

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

"Пляж ДОЛ, Радость Севастополь", – еще один "экспонат в коллекции" блогера.

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

"Пляж Таврида, Ласпи. Севастополь", – написала Роксолана.

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

"Севастополь, пляж Аквамарин. Жуть жуткая этот обзор пляжей", – написала Роксолана.

Отдых в Крыму-2020 Twitter Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Илья Варламов высмеял "современные" курорты в аннексированном Крыму, отметив, что ранее "райские" места превратили в "гадюшник".

Туристический сезон-2020 в аннексированном Россией Крыму, несмотря на конец июня, так и не начался. Практически пустые пляжи даже в поселке Поповка, в котором с 2001 по 2013 годы проводился популярный фестиваль электронной музыки "Республика Каzантип".

В аннексированном Россией Крыму отели взвинтили цены. Во многих наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции. Об этом заявили эксперты туристического бизнеса.