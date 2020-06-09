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9 июня • обновлено в 14:15
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Аренда квартир в Киеве подешевела: как изменились цены

1.4т
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Стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве за период карантина в среднем снизилась на 1000 гривен.

В то же время цены за аренду двухкомнатных и трехкомнатных квартир почти не претерпели изменений. Об этом свидетельствуют цифры, обнародованные порталом OpenDataBot. Ресурс ссылается на данные одного из сервисов по аренде жилья.

Аренда квартир в Киеве

Аренда квартир в Киеве

"12 марта средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 12500 грн. За месяц ее стоимость упала на тысячу гривен и с тех пор не росла. Сейчас она составляет 11900 гривен", – говорится в сообщении.

Стоимость аренды жилья в Киеве

Стоимость аренды жилья в Киеве

opendatabot.ua

Стоимость аренды жилья в Киеве

Стоимость аренды жилья в Киеве

opendatabot.ua

Стоимость аренды жилья в Киеве

Стоимость аренды жилья в Киеве

opendatabot.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после обвала цен на аренду во время карантина постепенно дорожают квартиры. В Киеве и крупных городах, по оценкам экспертов, рост уже составил около 10%. И еще скачок цен ожидается уже в сентябре.

В Украине в связи с карантином участились случаи мошенничества с арендой недвижимости.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Жилье в Киеве Аренда жилья Карантин в Украине
Место
Украина
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Экономика Рынки и компании

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