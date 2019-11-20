В Кабмине задумали кардинально поменять кол центры: как это будет

В Кабмине объявили о новой реформе госслужбы. В этот раз речь идет о колл-центрах и их сотрудниках.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. Он добавил, что только в Кабмине работает более 50 различных колл-центров. И почти каждый колл-центр – это лишнее дорогостоящее оборудование, а также операторы и их начальники.

"Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса Президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное. ... Мы меняем систему мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше", – написал Дубилет.

Вскоре Кабмин планирует запустить поддержку не только по телефону или по почте, но и через мессенжеры, как в Monobank. Причина, по его словам, не потому, что это модно, а потому, что так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет.

"Например, сейчас в центральном колл-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в Monobank. При том, что зарплаты у операторов невозможно низкие. Будем создавать для операторов удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева", – сказал Дубилет.

Министр отметил, что недавно Кабмину удалось в два раза повысить уровень обслуживания правительственного колл-центра только за счет правильного штатного расписания, без увеличения количества операторов.

Дубилет объявил о сокращениях в колл-центрах

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