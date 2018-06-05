В Европе ударили по "Газпрому": чего он может лишиться

Нидерланды арестовали доли "Газпрома" в его дочерних компаниях для обеспечения решения Стокгольмского арбитража. Это решение приблизило Украину к взысканию 2,6 млрд долларов, поскольку Голландия - одна из ключевых стран для российского газового монополиста. Почему - разбирался OBOZREVATEL.

В 2007 году в Нидерландах была зарегистрирована компания Gazprom EP International B.V., задачей которой было представлять интересы "Газпрома" в международных upstream-проектах и в других регионах - в Африке и Южной Америке.

В феврале 2011 г. в ОАО "Газпром" было принято решение в целях оптимизации проектной деятельности за пределами России сосредоточить все зарубежные проекты под управлением одной компании - Gazprom EP International B.V., которая была назначена единым специализированным предприятием по реализации проектов "Газпрома" в области поиска, разведки и добычи углеводородов за пределами Российской Федерации.

В настоящее время Gazprom EP International B.V. (Gazprom International) - оператор зарубежных проектов "Газпрома" в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов - ведет деятельность почти в двух десятках стран на четырех континентах и участвует в реализации около 40 проектов различного масштаба. Ключевыми из них являются проекты в Алжире, Вьетнаме, Боливии, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, а также на шельфе Северного моря (британский, нидерландский и датский сектора) и в Бангладеш. Ведутся переговоры о возможном вхождении в проекты на территории еще целого ряда государств.

В Голландии так же базируется компания Gazprom International Training B.V. - специализированное тренинговое подразделение в Группе Gazprom International, основанное в 2011 году. Здесь готовят персонал по техническим и нетехническим специальностям нефтегазовой отрасли, а также сертифицируют работников.

Официальный сайт "Газпром"

Важны Нидерланды и с точки зрения еще одного амбициозного проекта Москвы - "Турецкого потока". Компания South Stream Transport B.V на сегодняшний день официально зарегистрирована в Нидерландах и на сто процентов принадлежит "Газпрому". Компания является оператором "Турецкого потока" и осуществляет строительство данного объекта.

В 2014 году "Газпром" создал в Голландии еще несколько компаний. В частности, Gazprom Achim и Gazprom Export Achim.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.