В Европе сильно упало потребление газа

С января по май 2020 года потребление газа в Европе упало на 7% по сравнению с эти же периодом 2019 года. А за карантин оно снизилось на 11%.

Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, сообщило агентство "Прайм".

В Европе упало потребление газа

"Введение карантина в ряде стран привело к резкому сокращению потребления природного газа — на 11% в период с начала карантина (11 марта) по конец мая, что в абсолютном выражении составляет 10 миллиардов кубометров", – сказано в докладе.

Спрос на газ упал в промышленности и производстве электроэнергии. Бытовое потребление газа затронуто меньше. В частности, выработка электроэнергии на газе в Европе снизилась более чем на 20%.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировой спрос на газ в этом году может обвалиться на 150 млрд куб. м или 4%, что станет рекордным падением за всю историю газового рынка.

В конце мая 2020 года цены на газ в Европе установили новый антирекорд: они упали сразу на 19% – с $45 до $34 за тысячу кубометров. Это более чем вдвое меньше, чем стоит его добыча и доставка из РФ.

В Министерстве финансов признали, что украинцы переплачивают за газ. Население отдает более 4 тысяч гривен за тысячу кубометров, тогда как на рынке цена – 2275 гривен.

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