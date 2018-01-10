В ЕС озвучили план снятия санкций с России

Евросоюз должен прибегнуть к снятию части санкций с России в случае установления длительного перемирия на Востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает DW.

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - сказал руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

По его словам, идея отмены всех санкций против РФ только при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей является "оторванной от реальности".

Если санкции постепенно вводились, говорит Габриэль, то они могут быть сняты постепенно.

Напомним, экономические санкции в отношении России за ее агрессию против Украины были введены Европейским союзом в 2014 году, а в марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению минских соглашений.

Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения. Ограничения наложены и на физических лиц.

Как сообщал "Обозреватель", компанию из немецкого Ульма оштрафовали на 190 тыс. евро за поставки в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.