Красивые девушки и дешевое пиво: в Британии разрекламировали Украину после прихода Ryanair

Новые авиарейсы ирландского лоукостера Ryanair в Киев и Львов могут стать началом туристического бума британцев в Украину.
“Британцам, которые соблазнятся дешевыми полетами, понравятся и цены, которые они встретят в стране", – пишет издание The Sun.
В частности, индекс стоимости пива GoPro Beer Price Index за 2017 год зафиксировал, что средняя цена пива в Украине составляет 1,15 фунта, а в отдельных местах пиво можно приобрести и за 50 пенсов.
При этом обед из трех блюд в ресторане среднего уровня стоит около 15,26 фунтов, а пачка сигарет Marlboro — 79 пенсов.
Номер в 3-звездочном отеле можно найти и за 15 фунтов за ночь, а кровать в хостеле стоит от 3 фунтов.
Журналисты отмечают, что Украины также пользуется популярностью среди британцев, в качестве места проведения холостяцких вечеринок накануне женитьбы.
"Главная причина, по которой ребятам нравится в Украине заключается в том, что женщины здесь одни из самых красивых в мире", – заявил один из организаторов отдыха для британцев в Украине.
Напомним, что 23 марта руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договора о начале полетов с ирландской авиакомпанией Ryanair.
Как сообщал "Обозреватель", исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил, что первый рейс будет осуществлен 15 октября.
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