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В "Борисполе" задержали мать Онищенко: СМИ поделились деталями операции САП

8.5т Читать материал на украинском

25 июля 2019 в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу схем по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Фигурантка скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года.

"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года", - сказано в сообщении.

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САП не называет имя задержанной. По данным источника "Украинской правды", это Инесса Кадырова - мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.

Мать Александра Онищенко

Мать Александра Онищенко

"Українська правда"

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании для задержанной меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый украинский депутат и газовый олигарх Александр Онищенко, который скрывается в Испании от уголовной ответственности, обвинил Национальное антикоррупционное бюро в давлении и попытках арестовать его мать.

30 марта 2017 года Инессу Кадырову задержали в Мадриде по запросу НАБУ. Однако она вышла на свободу уже на следющий день. Об этом сообщал сам Онищенко.

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Персона
Александр Онищенко
Место
Украина
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Скоро и сынуля нарисуется,мамку нужно вытаскивать с кичи.Заодно зарегистрируется кандидатом на должность смотрящего на зоне.
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