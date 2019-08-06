"Укрзалізниця" внезапно запустила поезда на Донбасс: подробности

"Укрзалізниця" восстановила движение пригородных поездов на участке "Мариуполь - Южнодонбасская". Электрички там не ездили последние 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании. "Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця" совместно со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию Велико-Анадоль не осуществлялся с 2014 года", - говорят в УЗ.

На этом участке будут ездить четыре электрички - № 6162, № 6105, № 6108 и № 6181.

Станция "Южно-Донбасская" "УЗ"

Поезд № 6162 Мариуполь - Южнодонбасская будет отправляться со станции Мариуполь в 5:25, а прибывать на станцию Южнодонбасская в 7:50.

Поезд № 6105 Южнодонбасская - Мариуполь будет выезжать со станции Южнодонбасская в 8:05, а в Мариуполь прибывать в 10:39.

Поезд № 6108 Мариуполь - Южнодонбасская будет отправляться со станции Мариуполь в 17:19, а на Южнодонбасскую прибывать в 19:50.

Поезд № 6181 Южнодонбасская - Мариуполь будет выезжать от станции Южнодонбасская в 20:05, и прибывать в Мариуполь в 22:33.

"УЗ"

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" назвали неправдивым инцидент с будущими депутатами от партии "Слуга народа", которые возвращались из Трускавца в Киев и "забрали" места у пассажиров поезда.

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