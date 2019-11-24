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24 ноября • обновлено в 09:57
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"Усложнили жизнь России": озвучен прогноз, чего ждать Украине в газовой войне

4.2т
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НАК "Нафтогаз Украины" многомиллиардными исками сильно усложнил жизнь российскому "Газпрому", однако РФ не намерена возвращать деньги, чтобы "сохранить лицо".

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Геннадий Рябцев, комментируя предложение России продлить транзит газа через территорию Украины в обмен на отказ от судебных претензий.

Как отметил эксперт, "Нафтогаз" не собирается отказываться от каких-либо исков, тем более от результативных, которые обязывают "Газпром" выплатить достаточно большие суммы.

"Стоит отдать должное, относительно судебных исков они очень усложнили жизнь "Газпрому" по всему миру, потому что даже для того, чтобы выпустить облигации и потом получить соответствующие средства, у него время от времени возникают проблемы. Мы знаем, что "Газпром" отказывается от некоторых планов из-за того, что могут быть применены санкции с принудительной выплатой долга, который назначен за ним в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", – заявил он.

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По словам Рябцева, иски к российской монополии штампуются и юридическая фирма, нанятая "Нафтогазом", отрабатывает свои средства.

"К сожалению, пока что это только затраты украинской стороны и "Нафтогаза", поскольку никаких выплат с российской стороны не было. У меня большое сомнение, что "Газпром" выплатит какую-то сумму, даже ту, которая определена известным решением на 2,5 млрд долларов. Это означает потерять лицо, особенно с учетом того, что мы говорим "Газпром" и думаем о Путине, говорим Путин – думаем о "Газпроме", – заключил эксперт.

"Усложнили жизнь России": озвучен прогноз, чего ждать Украине в газовой войне

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении на год контракта по транзиту газа. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

  • Кроме того, Россия ждет от Украины решения о закупках газа с 2020 года непосредственно у нее, а не у посредников в Европе.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • В свою очередь, Украина заявляет о готовности к остановке транзита с 1 января.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Стокгольмское решение по газу
Персона
Геннадий Рябцев
Место
Украина
Теги
транзит газа газ Газпром НАК "Нафтогаз"
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Дудко Олег
Дудко Олег
Выигрывает только мама Витренко в Америке, все остальные в проигрыше. СУХЕС, короче.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Мне вот интересно, сколько они уже заплатили это юридической фирме и сколько еще заплатят?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
идиоты, вы или усложняте жизнь, или просите транзит... одновременно и то, и другое не получится...
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