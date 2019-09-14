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14 сентября • обновлено в 13:22
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Новые правила для работающих и продажа земли: что пообещал премьер Гончарук на YES

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 14 сентября выступил на форуме YES в Киеве. В своей речи он анонсировал резкий рост экономики, приток инвестиций, земельную реформу и новый Кодекс законов о труде.

OBOZREVATEL собрал самые важные заявления политика о том, как он видит будущее Украины и чего стоит ждать от нового Кабмина.

О будущем: экономика будет расти на 5-7%

Свое выступление премьер начал на хорошем английском языке. Рассказал, что и раньше ходил на конференцию в качестве рядового участника. "Сейчас молодой украинский реформатор выступает на сцене. Президент Украины и наш парламент дали мне полномочия быть новым премьер-министром",– представился глава Кабмина и сразу же признался, что для него это первое выступление перед большой аудиторией.

"Нашел для себя ответ, что счастье – это иметь возможность не бояться и быть собой, а это значит иметь возможность выбирать. Украинцы в этом плане – счастливый народ, у них есть эта возможность. Я хочу, чтобы украинцы получили возможность быть честными перед самими собой. Это и есть главная задача нового украинского правительства", – отметил глава Кабмина.

Премьер еще раз подчеркнул, что задача увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% - с 2021 года - является выполнимой, и правительство намерено этого добиться, обеспечив суммарный рост ВВП на 40% за 5 лет.

Рынок земли запустят уже в 2020 году

Премьер пообещал украинцам новый КЗоТ – увольнять украинцев с работы будет легче. Еще одна не самая популярная реформа – рынок земли откроют уже в 2020 году.

Новые правила для работающих и продажа земли: что пообещал премьер Гончарук на YES

"Нам нужно открыть рынок земли и мы к этому готовимся. Чтобы в следующем году украинская земля была свободная. Мы хотим либерализовать постсоветское регулирование в трудовых отношениях. Это приводит к безработице. Люди боятся брать друг друга на работу. В Украине иногда легче развестись, чем уволить сотрудника. И это пугает", – заявил премьер.

Футбольные клубы предлагают продать инвесторам из Катара

"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", –сказал он, общаясь с модератором первой панели второго дня Форума YES.

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Раскрыл планы по борьбе с олигархами

Так, премьер хочет найти общий язык с большими "группами влияния" и сделать так, чтобы они не давили на суды и органы власти.

"Запад думает, что наше правительство – это шанс для больших "групп влияния" в этой стране. Потому, что на протяжении очень длительного периода эти "группы влияния" меняли друг друга, приходя к власти. Они старались как-то один одного отодвинуть, отжать. И это приводило к постоянной борьбе. Сейчас абсолютно уникальная ситуация, когда все "группы влияния" могут успокоиться и согласиться на то, чтобы вместе строить равные правила. Не вмешиваться в суды, не расставлять своих людей в органах государственной власти. Просто успокоиться и сосредоточиться на том, чтобы делать бизнес", – сказал Гончарук.

"Сейчас абсолютно уникальная ситуация, когда все "группы влияния" могут успокоиться и согласиться на то, чтобы вместе строить равные правила", – пояснил Гончарук.

Удивил заявлениями о войне с Россией

Гончарук считает, что Россия, безусловно является агрессором, однако Украине не стоит забывать о том, что это – ее самый большой сосед. В этой связи единственным способом ответа на вооруженную агрессию является борьба за то, чтобы Украина стала успешной.

"Мы намерены быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это лишь один симметричный ответ любой агрессии сейчас. Другие сценарии я сейчас бы не хотел комментировать", – добавил он.

Собрался удвоить свою команду

Приглашать на работу Гончарук хочет молодых и профессиональных. "Я не хочу анонсировать громкие назначения, но за следующий месяц наша команда возрастет, как минимум, вдвое и усилится такими же молодыми, честными и профессиональными людьми, которые будут менять страну", – анонсировал он.

Новые правила для работающих и продажа земли: что пообещал премьер Гончарук на YES

Свое выступление премьер закончил, перефразировав американского президента Дональда Трампа. "Давайте сделаем Украину большой и счастливой. Давайте сделаем это вместе", – сказал он.

Гончарук уходит с форума

Гончарук уходит с форума

После Гончарука его место заняли новые политики из Рады.

Новые правила для работающих и продажа земли: что пообещал премьер Гончарук на YES

Новые правила для работающих и продажа земли: что пообещал премьер Гончарук на YES

Новые правила для работающих и продажа земли: что пообещал премьер Гончарук на YES

Новые правила для работающих и продажа земли: что пообещал премьер Гончарук на YES

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал олигархов работать по новым правилам открытого рынка и без монополизма. Иначе на них найдут управу.

Зеленский 13 сентября выступил на форуме YES в Киеве. В своей речи он затронул самые актуальные проблемы Украины и рассказал, как намерен их решать. Речь шла о войне на Донбассе, деоккупации Крыма, давлении на Россию и других злободневных вопросах, которые волнуют украинцев последние пять лет.

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Читайте все новости по теме "Форум YES" на OBOZREVATEL.

Тема
Форум YES
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
ВВП война
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70rus xxx
70rus xxx
Почему не пишут,что он предлагает соединить Черное и Балтийское моря.
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