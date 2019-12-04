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4 декабря • обновлено в 03:45
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Упадет до $2000: появился разрушительный прогноз по биткоину

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Курс биткоина в течение ближайших нескольких месяцев может упасть на 70% – до $2000.

Такой прогноз дал аналитик Byzantine General, сообщает РБК. В своем Twitter-аккаунте он опубликовал месячный график криптовалюты, на котором показал пересечение скользящих средних. В последний раз такое случалось в мае 2018 года, после чего цена монеты упала с $10 тыс. до $3000. Если ситуация повторится, стоимость монеты опустится до $2000.

"С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг. Он также назвал пересечение средних скользящих на месячном графике сигналом, говорящим в пользу снижения стоимости монеты. Эксперт добавил, что курс Bitcoin вышел за нижнюю из полос Боллинджера, что повышает вероятность его падения", – говорится в публикации.

Как и другие эксперты, аналитик портала NewsBTC Аяш Джиндал в большей степени ожидает снижения стоимости Bitcoin. По его мнению, курс монеты в скором времени опустится до $7000, а затем вероятно его падение до $6500.

На данный момент главная криптовалюта торгуется на отметке в $7200, за сутки он подешевел на 1,1%. За 24 часа объем торгов монетой снизился на 9%, опустившись до $17,3 млрд.

Упадет до $2000: появился разрушительный прогноз по биткоину

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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