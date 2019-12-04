Упадет до $2000: появился разрушительный прогноз по биткоину

Курс биткоина в течение ближайших нескольких месяцев может упасть на 70% – до $2000.

Такой прогноз дал аналитик Byzantine General, сообщает РБК. В своем Twitter-аккаунте он опубликовал месячный график криптовалюты, на котором показал пересечение скользящих средних. В последний раз такое случалось в мае 2018 года, после чего цена монеты упала с $10 тыс. до $3000. Если ситуация повторится, стоимость монеты опустится до $2000.

The monthly MACD on #bitcoin just had a bearish cross.



Yikes. pic.twitter.com/kOB65aOAq3 — Byzantine General (@ByzGeneral) 1 грудня 2019 р.

"С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг. Он также назвал пересечение средних скользящих на месячном графике сигналом, говорящим в пользу снижения стоимости монеты. Эксперт добавил, что курс Bitcoin вышел за нижнюю из полос Боллинджера, что повышает вероятность его падения", – говорится в публикации.

Как и другие эксперты, аналитик портала NewsBTC Аяш Джиндал в большей степени ожидает снижения стоимости Bitcoin. По его мнению, курс монеты в скором времени опустится до $7000, а затем вероятно его падение до $6500.

На данный момент главная криптовалюта торгуется на отметке в $7200, за сутки он подешевел на 1,1%. За 24 часа объем торгов монетой снизился на 9%, опустившись до $17,3 млрд.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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