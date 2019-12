Упадет до $2000: появился разрушительный прогноз по биткоину

Курс биткоина в течение ближайших нескольких месяцев может упасть на 70% – до $2000.

Такой прогноз дал аналитик Byzantine General, сообщает РБК. В своем Twitter-аккаунте он опубликовал месячный график криптовалюты, на котором показал пересечение скользящих средних. В последний раз такое случалось в мае 2018 года, после чего цена монеты упала с $10 тыс. до $3000. Если ситуация повторится, стоимость монеты опустится до $2000.

The monthly MACD on #bitcoin just had a bearish cross.



Yikes. pic.twitter.com/kOB65aOAq3