Уникальный шанс: украинцев летом ждет всплеск на рынке труда 

В Украине летом традиционно снижается уровень безработицы, уменьшается конкуренция на уже открытые вакансии в связи с отпусками и увеличивается число освободившихся рабочих мест.

О том, какие дополнительные рабочие места могут появиться для украинцев летом и как воспользоваться своим шансом – в материале OBOZREVATEL.

Как рынок труда меняется летом

Количество вакансий растет. Легче всего летом найти свое место тем соискателям, которые ищут работу без специальных навыков. Речь в первую очередь идет об официантах, помощников поваров, разнорабочих. Летом в крупные города съезжаются туристы, открываются летние площадки, расширяется штат в кафе и ресторанах, начинается активная фаза ремонтов и строительства.

Работа в Украине pixabaу

С другой стороны, часть украинцев уезжает на сезонные работы в Польшу и другие ближайшие страны, поэтому обостряется проблема дефицита рабочих. HR-эксперт Александр Белоус отмечает: в 2018-м наибольшее число вакансий наблюдалось именно в июне. Такая же тенденция, считает кадровик, повторится и в этом году. Зависимо от ресурса, крупные кадровые порталы уже показывают прирост 5-10%.

"Перевозки, продажа семян, продажа строительных материалов, овощей, фруктов, все, что связано с фермерством, туристическим бизнесом, все это летом расцветает, а зимой впадает в спячку", – поясняет Белоус.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко напоминает: лето также период активной фазы работы со стороны аграриев. Они же в свою очередь формируют львиную долю экспортной выручки и дают рабочие места в небольших населенных пунктах.

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"Официанты, уборщицы, горничные в пансионаты и отели, повара, продавцы в курортные города и еще десятки других вакансий переживают летний всплеск. Проблема заключается в том, что подобная сезонная занятость заканчивается. Для студентов, временно безработных это неплохой шанс получить занятость до момента, пока не найдется более стабильный вариант", – рассказывает Белоус.

Летние месяцы и ранняя осень – наиболее активные для рынка труда, добавляет исследователь Лидия Ткаченко. "Растет занятость, уменьшается безработица. Есть определенная сезонность за счет студентов, у которых летние каникулы, старшеклассников. Больше рабочих мест в торговле (уличная), туризме, строительство активизируется, особенно, если говорить о строительстве в частном секторе, активно делают ремонты. Растет сельское хозяйство, нужно собирать урожай", – рассказывает ученая.

Лучшее время для новой работы

Летом для офисных работников начинается сезон отпусков. "Что это значит? Люди нужны, вакансий много, а соискателей мало. Очень часто украинцы перед тем, как уволиться, берут себе отпуск. А еще чаще берут отпуск и потом решают увольняться. Поэтому наблюдается определенная миграция трудовых ресурсов из одной компании в другую", – рассказывает Белоус.

Работа в Украине pixabaу

Именно лето – отличный период, чтобы найти себе новую работу. Конкуренция в это время на рынке труда меньше, поэтому и шансы получить "работу мечты" выше.

"Я бы советовала не ждать лета или осени. Сейчас рынок труда очень гибок. Ситуация, когда работники боялись менять рабочие места и оставались вплоть до последнего момента на одном месте, уже позади. Особенно это касается того поколения, которое вот только получило образование. Рынок труда не останавливается никогда, всегда появляются разные возможности", – рассказывает эксперт с личностного роста Валентина Хомут.

Эксперты сходятся во мнении: сезонные колебания на рынке дают дополнительные шансы для удачного трудоустройства, однако они не должны диктовать свои правила. В любом случае, главная проблема на украинском рынке труда это не отсутствие рабочих мест, а дефицит кадров.

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