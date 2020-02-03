"Чтобы собачка не потерялась!" "Укрзалізниця" рассмешила сеть новой услугой для пассажиров

"Укрзалізниця" вводит новую услугу для пассажиров – доставку ручной клади до и из поезда.

Как сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, уже с 3 февраля услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах: № 79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

"Пассажирам предлагают доставку багажа с вокзала до вокзала или адресно – от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу. Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери", – сказано в сообщении.

Он отметил, что услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

При этом Криклий решил привлечь внимание к новости, опубликовав стих о собачке. Вероятно, таким образом он решил присоединиться к флешмобу, который разгорелся в сети после предложения нардепа от "Слуги народа" платить собаками за коммуналку:

"Пані здавала в багаж

Валізу, диван, саквояж,

Картинку, торбинку, авоську

Й маленького песика Моську ".

Министр отметил, что услугу вводят для того, "чтобы собачка не потерялась".

В сети бурно отреагировали на такой подкол: "Собачка! Опять собачка!" "Осторожнее с собачкой, я бы его сейчас в багаж просто так не сдавал", "Курьер сам собакой рассчитается за газ?"

Укрзалізниця

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно: ранее глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов был уволен, однако выяснилось, что он получит немалую компенсацию.

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