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3 февраля • обновлено в 22:14
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"Чтобы собачка не потерялась!" "Укрзалізниця" рассмешила сеть новой услугой для пассажиров

3.4т
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"Укрзалізниця" вводит новую услугу для пассажиров – доставку ручной клади до и из поезда.

Как сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, уже с 3 февраля услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах: № 79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

"Пассажирам предлагают доставку багажа с вокзала до вокзала или адресно – от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу. Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери", – сказано в сообщении.

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Он отметил, что услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

При этом Криклий решил привлечь внимание к новости, опубликовав стих о собачке. Вероятно, таким образом он решил присоединиться к флешмобу, который разгорелся в сети после предложения нардепа от "Слуги народа" платить собаками за коммуналку:

"Пані здавала в багаж

Валізу, диван, саквояж,

Картинку, торбинку, авоську

Й маленького песика Моську ".

Министр отметил, что услугу вводят для того, "чтобы собачка не потерялась".

В сети бурно отреагировали на такой подкол: "Собачка! Опять собачка!" "Осторожнее с собачкой, я бы его сейчас в багаж просто так не сдавал", "Курьер сам собакой рассчитается за газ?"

"Чтобы собачка не потерялась!" "Укрзалізниця" рассмешила сеть новой услугой для пассажиров
"Чтобы собачка не потерялась!" "Укрзалізниця" рассмешила сеть новой услугой для пассажиров
"Чтобы собачка не потерялась!" "Укрзалізниця" рассмешила сеть новой услугой для пассажиров
"Чтобы собачка не потерялась!" "Укрзалізниця" рассмешила сеть новой услугой для пассажиров

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно: ранее глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов был уволен, однако выяснилось, что он получит немалую компенсацию.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Комментарии
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
гиперлуп криклий не асилил. потенциала хватило - только чемоданы таскать
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Глущенко Александр, цырк уехал клоуны остались
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Andria Viktor
Andria Viktor
Рост на лицо,ржавые вагоны,но груз за бабло доставим к порогу.да за 200 гр.воробья в поле можно загонять.
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Andria Viktor, у нас пользуются маршрутками ака Спринтер :-)) + на Западную Украину пускают поезда намммного лучше чем в Россию :-))
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