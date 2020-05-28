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28 мая • обновлено в 10:41
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"Укрзалізниця" увеличила количество поездов, готовых к запуску с 1 июня

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"Укрзалізниця" технически готова начать пассажирское сообщение. Количество поездов, которые готовы к запуску с 1 июня, увеличили до 42, и это количество может возрасти.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в четверг, 28 мая.

Среди этих поездов, как уточнили на сайте УЗ, 10 – Интерсити+ и 32 – дальнего следования.

"Укрзалізниця" запустит поезда с 1 июня

"Укрзалізниця" запустит поезда с 1 июня

Он напомнил, что когда какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии. Они решают, можно ли ослабить карантин и восстановить сообщения.

Области, где позволили открыть движение:

  • Харьковская;

  • Донецкая;

  • Луганская;

  • Полтавская;

  • Черкасская.

Разрешения не дали:

  • Черновицкая;

  • Закарпатская.

"Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая", – написал Криклий.

С 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити+" и еще на 21 поезд дальнего следования. Они начнут курсировать с 1 июня.

Уже с 1 июня "Укрзалізниця" планирует возобновить пассажирские перевозки после длительного перерыва из-за карантина. Пока одни украинцы активно мониторят старт продажи билетов, другие жалуются на то, что УЗ так и не вернула деньги за отмененные поездки.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Электротранспорт Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
билеты на поезд Укрзалізниця
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Экономика Рынки и компании

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