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28 мая • обновлено в 11:09
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"Укрзалізниця" потеряла миллионы на еде в Интерсити: вскрылась схема

2.1т
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Руководство филиала "Укрзалізниці" "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЖСК) провели отбор поставщика питания в поезда Интерсити с грубыми нарушениями, из-за чего предприятие потеряло миллионы, а к пассажиры получили продукцию сомнительного качества.

Об этом на своей странице Facebook заявил глава УЗ Иван Юрик. "Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом – это нечестный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", – написал менеджер.

"Укрзалізниця" потеряла миллионы на еде в Интерсити: вскрылась схема

Так, служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филиале УЖСК при организации отбора поставщика питания скоростных поездах Интерсити. Руководство филиала уволено.

"В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства. Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены", – пишет Юрик.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити+" и еще на 21 поезд дальнего следования. Они начнут курсировать с 1 июня.

Уже с 1 июня "Укрзалізниця" планирует возобновить пассажирские перевозки после длительного перерыва из-за карантина. Пока одни украинцы активно мониторят старт продажи билетов, другие жалуются на то, что УЗ так и не вернула деньги за отмененные поездки.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Экономика Рынки и компании

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