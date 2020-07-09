'Укрзалізниця' более трех месяцев не платит зарплату наблюдательному совету, – Лещенко

"Укрзалізниця" c марта 2020 года перестала платить зарплату членам наблюдательного совета.

Об этом сообщил Сергей Лещенко, который входит в ее состав, агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, набсовет проводит заседания в онлайне по нескольку раз в неделю, тогда как предыдущий состав собирался раз в 1,5-2 месяца.

Он отметил, что члены набсовета не являются сотрудниками компании, они предоставляют услуги по договору с акционером, в рамках которого предусмотрены фиксированные выплаты.

"Сейчас эти выплаты сокращены – как и во всех компаниях госсектора. Не знаю, как в других госкомпаниях, но в "УЗ" члены набсовета уже три месяца не получают никакого вознаграждения. Нам сейчас вообще ничего не платят с марта", – сказал Лещенко.

При этом, по словам, Лещенко, официально сокращение выплат никак не оформлено.

"Насколько мне известно, в данном случае каждая компания находит свою форму договоренности по этому вопросу. Где-то достаточно письменно уведомить о том, что соглашаешься на сокращение выплат. Но у нас должно быть подписано официальное допсоглашение, однако уже третий месяц оно не подписано не по нашей вине", – заявил Лещенко.

По его словам, он лично готов работать на условиях сокращенной зарплаты, однако членам набсоветов компаний разрешается совмещать работу с другой деятельностью.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.