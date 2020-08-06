"Укроборонпром" заплатил более 120 тыс. грн за кофемашину и горячие напитки: детали тендера

"Укроборонпром" заплатил за кофе более 120 тысяч.

Государственный концерн "Укроборонпром" купил у харьковского предпринимателя "Кава тревел" кофемашину за 25 тыс. гривен, а ФЛП за услуги по приготовлению кофе заплатил 95,5 тыс. гривен.

Такие данные были обнародованы в системе публичных закупок ProZorro. Как указано на сайте, в тендере о закупке кофемашины также участвовал физическое лицо-предприниматель Александр Стужук. Он получил другое предложение от "Укроборонпрома" – по приготовлению кофе, чая, горячего шоколада и других напитков.

"Кава тревел" до 1 августа должна была поставить итальянскую кофемашину OCS SAE Aulika, которая способна сварить до 130 напитков в час, имеет капучинатор, фильтр для воды и кофемолку.

Тендер с "Кава тревел". Скриншот

Услугами второго тендера будут пользоваться 250 сотрудников. Ориентировочное количество порций на 4 месяца (сентябрь-декабрь) составляет 30 тысяч.

Услуги предоставляются путем использования двух вендинговых кофейных автоматов (на 3-м и 5-м этажах), которые должны готовить горячие напитки.

Напиток и количество порций, которые закупили в "Укроборонпроме". Скриншот

Напиток и количество порций, которые закупили в "Укроборонпроме". Скриншот

Напиток и количество порций, которые закупили в "Укроборонпроме". Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс намекнул на свое увольнение.