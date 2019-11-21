"Укрбуд" разобрали на части и доверили партнеру скандального Микитася: журналист раскрыла детали

Совет директоров государственного "Укрбуда" утвердил на должность президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером экс-нардепа Максима Микитася.

Об этом на своей странице в соцсети написала журналистка Светлана Крюкова. Она отмечает: "Кучер и Микитась будут пытаться передать все активы и контракты по бывшему частному бизнесу Микитася, рассредоточенный в руках разных групп влияния, на баланс государственной компании. А мы с вами за это будем платить".

Общая сумма закупок составила более 1 млрд грн

Кучер – руководитель ГАСИ времен экс-президента Виктора Януковича, за которым тянется ряд коррупционных скандалов. "Автор всех самых жирных схем Бюро. Именно ему принадлежит патент известной всем застройщикам Украины схемы "5 долларов за квадратный метр", а простыми словами – обилечивание застройщиков, что приводит к завышению цены на квартиры. Это то, с чем так яро пытается бороться Зеленский", - поясняет Крюкова.

По информации журналистки, все активы "Укрбуда" сейчас находятся под контролем трёх групп:

Якусевич Сергей Григорьевич, 1-ый зам Микитася (влияние Микитася и Кучера)

Мармыш Вячеслав, бывший главный юрист Укрбуда (влияние Кучера и Микитася)

Федотенков Дмитрий Валерьевич ( известный Киевский ресторатор)

В реальной жизни это 25 недостроев и 14 тыс вкладчиков, которые вложили деньги в проблемное жилье. "Любопытно, что Кучера на заседание Совета нацбезопасности по теме Укрбуда за руку привел заместитель главы Офиса президента г-н Трофимов – как смотрящего от ОП. Заседания проходили в закрытом режиме, и всего их за последнее время состоялось пять – тема-то важная, опасная. Как бы до Элиты-Центр-2 не дошло", – добавляет журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд", которой длительное время руководил Микитась, скрывается масштабная империя. Сама компания не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

Также сообщалось, что Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4 энергоблоком ЧАЭС.

Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговской области в связи с угрозами главе одной из ОТО Сергею Пинчуку.

Бывший народный депутат и экс-президент государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого подозревают в завладении более чем 80 млн гривень Национальной гвардии Украины, вышел из СИЗО.

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