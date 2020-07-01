Повышение цены на газ для населения в Украине отложили до 1 августа

Кабмин до 1 августа продлил специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса.

Переход на рыночные цены на газ должен быть с 1 июля, вместе с запуском рынка природного газа. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге после заседания правительства (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Изменение сроков связано с тем, что до сих пор не урегулирован вопрос с так называемым "поставщиком последней надежды". Это компания, которая не будет иметь права отказать гражданам в заключении договора на поставку газа в течение ограниченного периода в случае, если предыдущий поставщик обанкротится или его ликвидируют.

"Мы вчера (30 июня - ред.) в министерстве приняли решение о проведении конкурса на избрание поставщика последней надежды. Мы ожидаем, что до 7 июля потенциальные участники предоставят предложения и конкурс будет проведен. После этого можно будет обеспечить поэтапное открытие рынка газа. Поэтому сегодня Кабмин продлил действие ПСО для населения до 1 августа", – сказала Буславец.

Напомним, что Кабмин должен отказаться от ПСО (специальные обязательства, в рамках которых устанавливают граничный тариф на газ). То есть украинцы будут покупать голубое топливо по тем же ценам, что и бизнес.

Сейчас на биржах рекордно низкие цены, и вполне возможно, что кубометр будет стоить меньше 3 грн. Но уже осенью, с началом отопительного сезона, спрос на газ вырастет в Европе, закончится карантин, подорожает доллар – и тариф резко вырастет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.