Украинцев ждет новый курс доллара: последний шанс

В Украине наличный курс доллара до 1 сентября будет находится ниже отметки в 25 грн/$, при этом в банках он может достичь 25,2 грн/$. Уже осенью доллар может существенно подорожать.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Владимир Мазуренко. По его оценкам, на данный момент стоимость доллара находится около своего уровня стабилизации. Девальвационный фактор может продержаться еще около недели, а после возможно девальвация. "Думаю, сейчас хороший период для покупки доллара. Этот период очень быстро закончится. Уже осенью будем видеть постепенное движение к новой психологической отметки около 25,5-26 грн/$", – прогнозирует аналитик.

На что влияет курс доллара:

на цены на бензин – большую часть светлых нефтепродуктов Украина импортирует (покупает за валюту);

на недвижимость – на вторичном рынке цены зафиксированы в валюте;

на стоимости автомобилей – машины также покупают за границей, поэтому и цена зафиксированы в долларах;

пятая часть потребительской корзины – импорт. Чем дешевле валюта, тем меньше инфляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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