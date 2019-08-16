Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик озвучил прогноз

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 19 августа, зафиксируется в пределах 25,5 грн/$.

Об этом рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сказано в материале OBOZREVATEL. По его рассчетам, курс гривни к доллару будет стабильным.

"После очередного недавнего снижения курса он нашел свое временное равновесие в середине коридора 25,0-25,5 грн/$. На ближайшую неделю мы ожидаем, что курс сильно не изменится и останется вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн/$", – говорит аналитик.

Курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни гривня снова перейдет к укреплению. Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. “В ближайшей перспективе гривня имеет шанс на возобновление роста и вернется в коридор 25-25,2 грн/$", – прогнозирует эксперт.

При этом в Украине курс доллара в пятницу, 16 августа, опустился на 4 копейки. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,43 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений. В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 12 копеек и составил 28,40 грн/€.

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