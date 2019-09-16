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16 сентября • обновлено в 14:09
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Украинцам трижды пересчитают пенсии и выплаты: появились точные цифры

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В Украине в 2020 году минимальную и максимальную пенсии пересчитают трижды. В результате к концу следующего года на заслуженном отдыхе будут получать как минимум 1769 грн.

Об этом говорится в опубликованном проекте бюджета на 2020 год. Так, с января пенсионеры будут получать 1638 грн, с июля – 1712 грн, с декабря – 1769 грн. Параллельно будет увеличиваться и максимальная пенсия – с 16,38 до 17,69 тыс. грн..

Украинцам трижды пересчитают пенсии и выплаты: появились точные цифры

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Кроме того, увели чат и общий показатель пожиточного минимума:

  • с 1 января 2020 года – 2027 гривен,

  • с 1 июля – 2118 гривен,

  • с 1 декабря – 2189 гривен.

Для детей в воздасте до 6 лет:

  • с 1 января 2020 года – 1779 гривен,

  • с 1 июля – 1859 гривен,

  • с 1 декабря – 1921 гривен.

Детей в возрасте от 6 до 18 лет:

  • с 1 января 2020 - 2218 гривен,

  • с 1 июля - 2318 гривен,

  • с 1 декабря - 2395 гривен;

Для трудоспособных:

  • с 1 января 2020 - 2102 гривни,

  • с 1 июля - 2197 гривен,

  • с 1 декабря - 2270 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут. В результате средняя зарплата может увеличиться примерно на 150 грн.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Теги
бюджет пенсии Министерство социальной политики
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
66 евро пенсия? Речь точно не об Африке?
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Kholod Sergei
Kholod Sergei
Какая необходимость в повышении максимальных пенсий?Будет более 12000!!!
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васильевич василий
васильевич василий
Я Российский пенсионер с нормальной пенсией возьму на содержание молодую хо Х лушку . Обращаться через редакторов Обоза а то надоедят звонками
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