Украинцам трижды пересчитают пенсии и выплаты: появились точные цифры

В Украине в 2020 году минимальную и максимальную пенсии пересчитают трижды. В результате к концу следующего года на заслуженном отдыхе будут получать как минимум 1769 грн.

Об этом говорится в опубликованном проекте бюджета на 2020 год. Так, с января пенсионеры будут получать 1638 грн, с июля – 1712 грн, с декабря – 1769 грн. Параллельно будет увеличиваться и максимальная пенсия – с 16,38 до 17,69 тыс. грн..

Кроме того, увели чат и общий показатель пожиточного минимума:

с 1 января 2020 года – 2027 гривен,

с 1 июля – 2118 гривен,

с 1 декабря – 2189 гривен.

Для детей в воздасте до 6 лет:

с 1 января 2020 года – 1779 гривен,

с 1 июля – 1859 гривен,

с 1 декабря – 1921 гривен.

Детей в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 - 2218 гривен,

с 1 июля - 2318 гривен,

с 1 декабря - 2395 гривен;

Для трудоспособных:

с 1 января 2020 - 2102 гривни,

с 1 июля - 2197 гривен,

с 1 декабря - 2270 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут. В результате средняя зарплата может увеличиться примерно на 150 грн.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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