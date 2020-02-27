Половина украинцев испытывает проблемы с коммуналкой – опрос

Почти половина украинцев заявила, что по сравнению с прошлым годом за услуги ЖКХ им приходится платить больше. А каждая пятая семья отдает за это больше половины своих доходов.

При этом 80% украинцев говорят, что не видят успехов власти в снижении тарифов на услуги ЖКГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС в период с 21 по 25 февраля.

Оплата услуг ЖКХ

"Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в января 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. В 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились", – говорится в отчете.

Опрос выявил еще один важный показатель: в Украине резко выросло количество людей, которым приходится платить за коммуналку больше половины своих доходов.

В январе 2020 года таких людей оказалось 21%, тогда как в ноябре и декабре 2019 года их было 14% и 16% соответственно. За последние 4 года доля таких людей выросла более чем в три раза – с 6% до 21%.

А вот людей, которые платят за услуги ЖКХ относительно немного, стало меньше. "Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноябре и декабря: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно. Еще большая разница по этому показателю исследованию 2015: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь – только 42%", – отметили в КМИС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стали получать очередные платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!