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28 марта • обновлено в 11:08
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Украинцам продают бензин по завышенным ценам: АМКУ вызвал владельцев АЗС на ковер

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проанализировал цены на бензин и пришел к вывод, что они завышены. Владельцев крупных сетей АЗС вызвали для дачи пояснений.

Об этом сообщает пресс-служба комитета. "Розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривни. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции", – сообщает ведомство.

Украинцам продают бензин по завышенным ценам: АМКУ вызвал владельцев АЗС на ковер

В АМКУ вызвали представителей брендов WOG, ОККО, "Укрнафта", SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO. "Анализ полученной в рамках углубленного исследования (по результатам предоставленных в декабре рекомендаций) информации указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом, в январе – марте 2020-го наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и цен крупного опта в Украине", – сообщают в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

  • Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Антимонопольный комитет Украины нефть
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к сармат
к сармат
Путин умоляет Саудитов о любых условиях.Готов целовать сапоги королю,лишь бы только он согласился на встречу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кастрюлеголовые, сравните цены на бензин на Украине при стоимости нефти $160 и сейчас. Не пропало ещё желание весело скакать?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А нас то за что??...да,кастрюли???
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Экономика Рынки и компании

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