Украинцам продают бензин по завышенным ценам: АМКУ вызвал владельцев АЗС на ковер

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проанализировал цены на бензин и пришел к вывод, что они завышены. Владельцев крупных сетей АЗС вызвали для дачи пояснений.

Об этом сообщает пресс-служба комитета. "Розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривни. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции", – сообщает ведомство.

В АМКУ вызвали представителей брендов WOG, ОККО, "Укрнафта", SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO. "Анализ полученной в рамках углубленного исследования (по результатам предоставленных в декабре рекомендаций) информации указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом, в январе – марте 2020-го наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и цен крупного опта в Украине", – сообщают в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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