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24 февраля • обновлено в 13:07
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Евгения Иванова
Евгения Иванова
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Украинцам пришли шокирующие платежки за тепло: почему платить придется в два раза больше

2.1т
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Украинцы, несмотря на обещанное снижение тарифов и аномально жаркую зиму, получили рекордные платежки за тепло. В Киеве в некоторых домах суммы увеличились в два раза. Эксперты поясняют: тем, у кого оказались непроверенные счетчики, насчитали по максимальному потреблению в прошлом году. В "Киевтеплоэнерго" говорят это ошибка.

То есть украинцы потратили меньше, но заплатить придется за неиспользованные Гкал. О том, почему и сколько приходится платить за тепло, читайте в материале OBOZREVATEL.

За что придется заплатить в два раза больше

Часть киевлян получили платежку с суммой в два раза выше, чем в прошлом месяце или даже чем за январь 2019-го. К примеру, в январе за горячие батареи в своей квартире семья Мокиенко выложила 2,7 тыс. грн., хотя за декабрь было ровно в два раза меньше – 1,3 тыс. По данным, которые указали в платежке, в прошлом месяце семья потребила 1 Гкал, в этом – ровно в два раза больше.

Что интересно, поменялась и общая отапливаемая площадь. В некоторых случаях она выросла в два раза, а в других наоборот – снизилась. Глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко рассказывает: причин для роста платежей может быть несколько:

  • в доме не поверенный счетчик, поэтому его показатели поставщик не засчитал. Платить пришлось по объемам потребления в прошлом году;

  • показатели в позапрошлом месяце снимались 23 числа, а в прошлом – в конце;

  • в январе температура воздуха снизилась на 2 градуса.

Украинцам пришли шокирующие платежки за тепло: почему платить придется в два раза больше

Украинцам пришли шокирующие платежки за тепло: почему платить придется в два раза больше

Украинцам пришли шокирующие платежки за тепло: почему платить придется в два раза больше

"То есть, я переплатил ровно в два раза больше за счет того, что площадь дома сократилась вдвое. И как моя многоэтажка на бульваре Быкова, 4, могла съесть за месяц 157 Гкал, если ровно год назад среднемесячная температура в январе 2019-го была -4,5 градусов. И тогда расход тепла был 60 Гкал", – возмущен киевлянин.

Флешмоб "усохших домов"

Сейчас, по данным того же Киевтеплоэнерго, среднемесячная температура за январь составила 0,8 градусов тепла. В соцсетях среди киевлян сейчас начался флешмоб. Они выкладывают свои платежки за декабрь и январь. У всех отапливаемая площадь уменьшилась в два-три раза, а потребление тепла выросло.

В доме Елены Деминой с Печерска, которая как раз и обратила внимание на эту странность, в декабре отапливаемая площадь была 7,3 тыс. кв. м, а расход тепла 98 Гкал. В январе дом уменьшился до 6,9 тыс. кв. м, а расход тепла стал 140 Гкал.

"Посмотрите на две платежки которые пришли нам за отопление. Сумма выросла практически на 1000 грн. А за что? Месяц был теплый, цены на отопление не повышались, в нашем доме сколько живу топят отвратительно", – написала Елена.

Украинцам пришли шокирующие платежки за тепло: почему платить придется в два раза больше

У Владимира Лихачева с бульвара Вацлава Гавела (Отрадный) в декабре отапливаемая площадь дома была 7092 кв. м, а потребление тепла 44 Гкал. Тогда за горячие батареи киевлянин заплатил почти 700 грн. В январе дом уменьшился до 3,3 тыс. кв. м, "съел" тепла 75 Гкал. А сумма в платежке была уже 1,2 тыс. грн.

Жители ул. Анны Ахматовой (Позняки) тоже заметили, что отапливаемая площадь уменьшилась в два раза. "Наверное от холода", - шутит Андрей Миронченко и выкладывает платежки за декабрь-январь. В первом месяце, согласно данным придомового счетчика, расход отопления был 104 Гкал, а отапливаемая площадь – 18 тыс. кв. м. В январе дом потребил тепла 146 Гкал, а отапливаемая площадь сократилась в два раза – до 7,5 тыс. кв. м. Стоимость в платежке увеличилась с 1,1 тыс. грн. до 1,7 тыс. грн.

"Произошел технический момент"

Мы позвонили на горячую линию Киевтеплоэнерго, назвали адрес Влада Мокиенко и попросили объяснить – куда делось полдома и почему ушло столько тепла.

"Мы поняли ваш вопрос, но ничем не можем помочь. Идите в Центр коммунальных услуг и там задавайте эти вопросы. Телефона у них нет, только в порядке живой очереди", – отрезала оператор.

В "Киевтеплоэнерго" объяснили так: разница в платежках за отапливаемую площадь связана с тем, что в доме несколько счетчиков. В платежке отражена площадь, привязанная к конкретному счетчику. Но начисление проведены корректно, а киевляне платят только за потребленное тепло вашей квартирой, а также - за места общего пользования.

"Речь идет о конкретном счетчике, и эта отапливаемая площадь будет отображаться только в платежках за январь, которые пришли в феврале. В платежке, которая придет в марте, отапливаемая площадь будет такой же, как обычно. Так произошло только в этом месяце, случился технический момент. На сумму, которая указана за тепло, это вообще никак не повлияло. Только в графе "отапливаемая площадь" были изменения. Но на начисление это никак не повиляло, все посчитали так, как должно было быть", – уточнили в Киевтеплоэнерго.

Что касается фантастических цифр потребления тепла, то коммунальщики уточнили – не раз давали разъяснение. На суммы повлияли несколько факторов – показания придомовых счетчиков в декабре были за 23 дня, а поэтому в январе учли весь месяц плюс – неделю за декабрь. Также стоимость за отопление была на 4% выше, чем в декабре. А температура – на 2 градуса ниже.

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Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тепло
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного. Зато здобулы гидность и томос
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Обоз тупит. Комменты с задержкой появляются
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ttt ta
ttt ta
"ПОЧЕМУ платить ПРИДЕТСЯ". Настало время ох..х историй
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