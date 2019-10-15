Украинцам пересчитали платежки за газ: выставляют огромные долги и перекрывают трубы

Накануне отопительного сезона украинцы массово получают уведомления о прекращении газоснабжения от операторов системы распределения (облгаз-сбыты). Те требуют погасить просроченную задолженность.

Оплатить нужно в течение трех дней после получения уведомления. Но не стоит спешить доплачивать за разницу между стоимостью газа, начисленной по показаниям счетчика и суммой, которая возникла из-за доначисления от облгаз-сбытов.

О том, за что с украинцев требуют дополнительные деньги и законно ли насчитывают долги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Этот текст о:

облгазы насчитывают украинцам долги: даже тем, кто исправно платил по счетчику;

в отдельных случаях доначисления могут составлять несколько тысяч гривен;

в профильной комиссии заявляют, что ничего доплачивать не нужно;

в судах долг могут как взыскать, так и отменить.

Действуют против закона

"Доначисления – противозаконны. Бытовые потребители, которые получают доначисления с использованием коэффициентов корректировки показаний счетчиков с целью приведения их к стандартным условиям, не должны ничего платить кроме тарифа на распределение газа", – заявила эксперт газового рынка Мария Яковлева.

Требование о доплате особенно больно может ударить по карманам тех, кто живет в частных домах. Всего в Украине около 6,5 млн домохозяйств, большинство из которых использует газовое отопление. При этом в отопительный период бытовые потребители используют более 80% от общего годового объема потребления газа, поэтому и суммы за якобы неуплаченный газ зависят от растущих объемов потребления топлива.

Проблема эта не новая – массово "письма счастья" начали поступать потребителям еще осенью прошлого года – в платежках указаны объемы газа, приведеные к стандартным условиям с помощью коэффициентов корректировки показаний счетчиков. Каждый потребитель в своей платежке увидел разницу потребленного газа в стандартных и рабочих условиях за период с 1 декабря 2015 по 30 сентября 2018 года.

Доначисления шокировали потребителей, ведь от них требовали доплатить по несколько тысяч гривен. Эта тема сразу приобрела широкую огласку, а затем Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила операторам газораспределительных систем делать такие доначисления. Но бытовым потребителям продолжают присылать сообщения с требованием погасить якобы просроченную задолженность. Особенно много нареканий на ООО "Киевоблгаз Сбыт":

Судебные решения в пользу потребителей

Свои действия операторы системы распределения газа объясняют тем, что НКРЭКУ включила в тарифы недостаточно средств на компенсацию потерь из-за отсутствия привидения потребленных объемов к стандартным условиям. "Но ведь нет законных оснований переводить эти потери на население. Нужно судиться и получать решения, действие распределительных компаний незаконно", – советует Мария Яковлева.

Действительно, потребители таки выигрывают в судах. Например, в апреле 2019 потребитель обратился с иском в суд на "Киевоблгаз Сбыт", а уже в августе Броварской горрайонный суд Киевской области принял решение в его пользу и еще и присудил взыскать с оператора судебный сбор в размере 1536 грн:

"Признать задолженность в размере – 1928 грн 64 коп. за период с октября 2018 года по февраль 2019 по доначислению по коэффициентом приведения к стандартным условиям незаконным", – сказано в решении суда, обязал "Киевоблгаз Сбыт" провести перерасчет. Приводим текст судебного решения по делу № 361/2478/19.

Однако коллизия в газовом законодательстве привела к тому, что есть и многочисленные судебные решения в пользу потребителей – дела выигрывают и операторы системы распределения, но об этом – позже.

Откуда взялись новые данные в платежках?

В зависимости от места расположения счетчика газа (на улице, в помещении), показания прибора существенно отличаются. Поэтому в 2004 году приказом Минтопэнерго №116 была введена Методика приведения объема газа к стандартным условиям, а также введены для различных областей помесячные корректирующие коэффициенты (примерно от 0,08 летом до 1,08 зимой). С помощью этих коэффициентов определяются объемы потребления газа, приведены к стандартным условиям – это когда газ учитывается при температуре воздуха +20 и стандартном атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

Эту методику долго не использовали – пока в 2015 году не открыли новый рынок газа. Но и теперь ее нельзя использовать для бытовых потребителей. "Действие этой Методики распространяется на субъекты хозяйствования, но ее нельзя использовать для обоснования проведения доначислений бытовым потребителям", – сообщила автору адвокат Юлия Жигалюк, акцентируя, что это и является основанием для обращения с иском в суд.

Учитывая физические свойства газа, температура окружающей среды непосредственно влияет на объем газа, который проходит через бытовой счетчик. В зимний период газ сжимается, а в летний – наоборот расширяется, поэтому объемы потребленного газа решили приводить к стандартным условиям с помощью коэффициентов.

По данным Ассоциации газового рынка, ежегодно население потребляет более 11 млрд кубометров газа, и 80% от этого объема – в холодное время года. В то же время потребленный газ учитывается бытовыми приборами без приведения к стандартным условиям, а затем домохозяйствами не оплачиваются потери газа – это примерно 500 млн кубометров в год.

Но с 2016 года, то есть после введения новой модели газового рынка, узлы учета в точках передачи газа из газотранспортной системы Украины в газораспределительной системы в автоматическом режиме измеряют объемы газа при стандартных условиях, тогда как счетчики газа в бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции и измеряют при фактической температуре окружающей среды. Соответственно у операторов ГРМ возникают потери газа, ведь "Нафтогаза" они платят за объемы, приведены к стандартным условиям, а население им платит за газ, не приведеный к стандартным условиям.

Этой проблемы не было бы, если бы в Украине – как и во всех европейских странах, потребление газа измеряли не в кубических метрах, а в энергетических единицах. Со временем газ населению продавать в энергетических единицах, но сейчас это невозможно, ведь нужно сначала наладить учет соответствующими счетчиками. Украина же делает только первые шаги в этом направлении.

Справка:

В 2017 году НКРЭКУ ввела измерения объемов потребленного газа в энергетических единицах, обязав операторов ГРМ указывать в платежках, кроме объемов в кубических метрах, также и количество потребленной энергии в трех единицах измерения – киловатт-часах (кВт-ч), гигакалориях (Гкал ) и мегаджоулях (МДж).

А пока решили ввести приведения объемов потребленного населением газа к стандартным условиям – это начали после внесения изменений в Кодекс газораспределительных систем. Но при этом совершили роковую ошибку: не внесли изменения в вышеупомянутой Методики, которая определяет величину коэффициентов для приведения к стандартным условиям объема газа, потребленных юридическими лицами, и слепо начали ее использовать для бытовых потребителей.

Эта правовая коллизия не решена до сих пор, а потому она порождает хаос в отстаивании интересов бытовых потребителей в судах. Редакция обратилась к НКРЭКУ с просьбой объяснить, каким образом планируется решить эту проблему.

В каждом регионе управляет локальными газовыми сетями только одна компания, то есть, система распределения газа – это естественная монополия. Более 70% предприятий по распределению газа трубопроводами контролирует холдинг "Региональная газовая компания" (РГК), которая принадлежит Дмитрию Фирташу. Остальным операторов обладают Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Олег Иванющенко, Виктор Попов и несколько других лиц. Компания "Нафтогаз Украины" контролирует одну распределительную компанию – "Кировоградгаз".

Продолжение следует...

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