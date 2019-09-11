Украинский перевозчик заявил о миллионном обмане со стороны "Вест Гранд Трейд Украина"

Компания импортер удобрений "Вест Гранд Трейд Украина", учредителем которой является гражданин Польши Хенрик Гороль (Henryk Gorol), обманула украинского перевозчика ООО "Промдримлайт" более чем на миллион гривен, отказавшись платить за полученное транспортно-экспедиторское обслуживание.

Об этом сообщил директор предприятия "Промдримлайт" Василий Краевский, передает "Апостроф".

По его словам, полученные убытки являются следствием сознательных и преднамеренных мошеннических действий со стороны руководителя "Вест Гранд Трейд Украина" Назара Приведы, совершенных по указанию владельца предприятия Хенрика Гороля.

"ООО "Вест Гранд Трейд Украина", согласно условиям договора, должно было уплатить ООО "Промдримлайт" за перевозку груза из Польши в Украину 1182702 грн, но, получив услугу, отказалось от своих финансовых обязательств", - отметил Краевский, подчеркнув, что такие схемы является сокрушительными, как для частного оператора, так и для УЗ, поскольку именно пользование железнодорожной инфраструктурой является важной составляющей общей стоимости услуг.

Кроме того, директор компании-перевозчика отметил, что указанная афера - заранее спланированное преступление, не только наносит материальный ущерб отечественным предприятиям, но и из-за недобросовестности таких международных партнеров, как "Вест Гранд Трейд Украина", приводит к разочарованиям в возможности стратегического сотрудничества между Украиной и Польшей.

Сейчас сведения о совершении преступления компанией "Вест Гранд Трейд Украина" внесены Франковским отделением полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области в ЕРДР, открыто уголовное производство № 12019140080001971 от 26.07.2019 года, по ч.1 ст. 190 УК Украины – мошенничество.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, директор "Вест Гранд Трейд Украина" Назар Приведа во время допроса не смог ответить на ряд вопросов по сути, что может свидетельствовать о его общей неосведомленности делами фирмы, номинальном занимании им должности руководителя и в целом фиктивности предприятия.

В доказательства выше изложенного является факт, что представители "Вест Гранд Трейд Украина" отвергают обвинения со стороны ООО "Промдримлайт" и отмечают отсутствие долга за потребленные услуги.

Следует также добавить, что ранее другую компанию, учредителем которой является Хенрик Гороль, также уличили в противоправной деятельности - ООО "Био-Энерджи" не уплатило в бюджет налог на прибыль предприятия в общем объеме 640 946,88 грн.

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