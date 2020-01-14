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14 января • обновлено в 16:34
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Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины

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По данным Министерства развития экономики, Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины.

Об этом сообщил руководитель министерства Тимофей Милованов в Facebook. "Украина вошла в топ-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд", – написал Милованов.

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Львиная часть (порядка 90%) производства и экспорта курятины в Украине приходится на компанию "Мироновский хлебопродукт" (МХП), которая работает под торговой маркой "Наша ряба". Компания принадлежит миллиардеру Юрию Косюку.

Также Милованов сообщил о еще одном успехе украинских аграриев: Евросоюз разрешил своим странам импортировать 58 тыс. тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты на 2020 год. "Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы", – отметил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономисты сравнили стоимость жизни в Киеве с другими мировыми столицами.

Украина заняла 65 место в рейтинге Paying Taxes-2020, в котором оценивается простота уплаты налогов в 190 странах мира.

Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Украина в рейтингах Аграрный рынок
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Министерство экономического развития и торговли Украины
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