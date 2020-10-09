Украинская "Метинвест" выиграла у иностранных конкурентов на международном конкурсе

Международная горно-металлургическая группа "Метинвест", которая работает в Украине, победила в конкурсе Международного института по управлению рисками и безопасностью труда (IIRSM) в категории "Программа изменений года".

Как передает УНИАН, онлайн-церемония финала конкурса и объявление победителей состоялись 8 октября. После результатов в номинации, где лидером стала "Метинвест", руководитель департамента охраны труда компании Павел Окара выразил благодарность всем участникам конкурса и финалистам за высокий уровень представленных программ и стандартов промышленной безопасности. Также он высоко оценил лидерство и настойчивость в достижении главной цели – здоровья и безопасности сотрудников на предприятиях.

"От имени всей команды "Метинвеста" хочу поблагодарить всех участников конкурса, всех финалистов. Большое спасибо международному институту за эту возможность представить и поделиться своим опытом и в ответ узнать и получить новый. Спасибо еще раз из Украины", – сказал Окара.

Напомним, "Метинвест" вошел в тройку финалистов конкурса Международного института по управлению рисками и безопасностью труда (IIRSM). Компания представила дорожную карту по охране труда и промышленной безопасности и первые результаты ее внедрения в 2019 году. Именно это позволило оказаться среди лучших в категории "Программа изменений года".

"Метинвест" является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний. Она признана крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Метинвест" возглавила рейтинг 100 крупнейших частных компаний Украины, составленный журналом Forbes Украина. Выручка группы за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль – 8,8 млрд грн. На ее предприятиях работает 66 000 человек.