Украине грозит катастрофа из-за янтаря и вырубки лесов, а экологи занялись политикой: всплыло шокирующее видео

В Украине из-за вырубки лесов, загрязнения рек и масштабной и хаотичной добычи янтаря назревает настоящая экологическая катастрофа. Экологи и активисты вместо того, чтобы говорить о реальных проблемах, накануне выборов традиционно спекулируют проблемами загрязнений со стороны промышленности, в то время как на другие проблемы просто закрывают глаза.

Несколько дней назад рейд СБУ в места добычи янтаря закончился настоящими потасовками: военизированные охранники копачей не бояться даже спецподразделения. А общественность, эко-активисты и экологи с митингами к ним не доезжают – слишком опасно.

О том, что на самом деле угрожает экологической катастрофе Украины и почему об этом так мало говорят – читайте в материале OBOZREVATEL.

Янтарная катастрофа Украины

Несколько дней назад на своей странице Facebook журналист Роман Недзельський опубликовал видео, на котором "Альфа" СБУ в Ровенской области проводит рейд в местах незаконной добычи янтаря. Там устроили настоящие разборки, копачи не боятся силовиков и упорно живут по своим собственным законам.

Без уплаты налогов, стандартов, законных рабочих мест. Но экономические потери даже в сравнение не годятся с экологической катастрофой, которая грозит стране из-за незаконной добычи, рассказывают экологи. Масштабы ущерба оценить сложно, уверен эколог Владимир Борейко.

"Они добывают янтарь с помощью мотопомп. Они забирают воду из болот, речек, озер и по сути эти водоемы сохнут. Небольшое болотце, озеро, исчезает. Кроме того, они под свой янтарь приезжают рубят лес, снимают верхний слой и начинают выливать, выливать. Лес уничтожается, а потом уезжают на другое место. Третий момент – если они добывают янтарь где-то в поле, то они, естественно, снимают грунт, землю и оставляют песочные места. Уничтожается еще и поля", – рассказал OBOZREVATEL эколог.

Вырубка происходит хаотично, а в местах, где высушили болота и реки, еще долгие годы будут погибать флора и фауна. По примерным оценкам Госгеанества копачи уже уничтожили более 6 га леса. Реальная же цифра может быть значительно больше.

Митингующие и эко-активисты в такие места не доходят: это может быть просто опасно для жизни. И сами экологи говорят о проблемах янтарной мафии менее охотно, чем о загрязнении со стороны промышленных предприятий. Хотя последние проходят проверку, должны соответствовать экологическим стандартам, платят налоги и дают рабочие места.

Настоящие экологические проблемы и профессиональный эко-активизм

В отчете Всемирного фонда природы (WWF) "Живая планета" говорится: пятая часть всех диких видов животных и растений на планете может исчезнуть уже в этом столетии. В Украине проблемы могут возникнуть куда раньше.

Специалисты украинского представительства WWF заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося). Кроме того:

к 2050 году количество пластика в Черном море превысит количество рыбы. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;

вблизи венгерского города Вашарошнамень, расположенного неподалеку от границы с Украиной, начали круглосуточно вылавливать тысячи пластиковых бутылок, которые плывут по реке Тиса из Закарпатья;

из-за огромного количество автомобилей, которые не соответствуют экологическим стандартам, проблемах евроблях и перенасыщенности Киева и других крупных городов автомобилями, воздух ежедневно загрязняется;

президент Венгрии Янош Адер призвал президента Украины Владимира Зеленского решить проблему загрязнения реки Тиси;

в Закарпатье происходит неподконтрольная и массовая вырубка лесов под видом "санитарной";

незаконная добыча Бурштына уничтожает водоемы.

Все это лишь небольшой перечень реальных проблем, которые могут привести Украину к экологической катастрофы, и на которую эко-активисты обращают куда меньше внимания, чем на политические разборки с крупным бизнесом.

Политолог Александр Палий рассказывает OBOZREVATEL: в регионах, где есть мафия, которая занимается вырубкой лесов и добычей янтаря, эко-активисты протестовать боятся. А вот в крупных городах, где нам протестах и заявлениях можно заработать симпатии электората, активность куда выше.

"Там в регионах, где мафия, им конечно протестовать не хочется. Это все предвыборный пиар, попытка занять нишу. Настоящие экологические организации работают всегда, а не активизируются накануне выборов", – поясняет Палий.