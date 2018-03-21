Украина завершила переговоры с Ryanair: Кабмин озвучил итоги

Международный аэропорт "Борисполь", Офис привлечения инвестиций и Министерство инфраструктуры эффективно завершили переговоры с крупнейшей бюджетной авиакомпанией Европы Ryanair.

"Будем ожидать, что до конца недели соглашение "Борисполя" с Ryanair будет подписано", – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 21 марта.

По его словам, после этого Ryanair фактически определит, когда начнет летать в Украину.

"Большой лоукостер – это хорошо для развития конкуренции и перевозок", – резюмировал Гройсман.

Напомним, ранее Киев посетила делегация топ-менеджеров Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян по результатам переговоров заявил, что лоукостер приступит к выполнению рейсов в октябре.

Как сообщал "Обозреватель", Ryanair из Украины, вероятнее всего, будет выполнять рейсы в Германию, Польшу, Италию и Испанию.