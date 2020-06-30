России пришлось увеличить транзит газа через Украину: в чем причина

Россия в июне из-за остановки газопровода "Турецкий поток" увеличила транзит газа через Украину в 26,5 куб. м.

Это на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле, говорится в сообщении на сайте Оператора ГТС Украины.

"Турецкий поток" (принадлежит российскому "Газпрому") был остановлен с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканскому направлению увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.

"С начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", Газпром фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балкан. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлено", – сказали в компании.

Там напомнили что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от "Турецкого потока" или любого другого обходного газопровода.

Схема газопровода "Турецкий поток" eadaily.com

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось в конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК "Вагнера" в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.

Требование группы народных депутатов через Конституционный суд признать незаконным анбандлинг "Нафтогаза" приведет тому, что главный выигрыш от этого получит российский "Газпром".