Украина может стать сверхдержавой через 10 лет: названо условие

Украина кормит около 120 миллионов жителей Земли и уже стала на путь сверхдержавы в аграрном секторе. Чтобы закрепить свои позиции и выйти в окончательные лидеры, нам необходимо минимум $20 миллиардов и 10 лет.

Об этом в эфире ObozTVрассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

"В целом Украина уже стала на путь сверхдержавы в аграрном секторе. По ряду продукции мы уже являемся лидерами – зерновых, масляных культур, меде. Мы входим в топ-10 мира по молочной продукции, по мясу птицы; по говядине и свинине пока не первой десятке, но есть потенциал развития", - отметил он.

Эксперт рассказал, что есть 15 основных продуктов, которые формируют 90% мировой торговли, всего потребления. И Украина входит в топ-10 по восьми позициям. "Если мы говорим о всех категориях, то это перспектива 7-10 лет. В течение 2-3 лет можно нарастить определенные позиции по растениеводству. Но поскольку в топ-15 входят продукты животноводства, а развитие там довольно долгое, то по всем категориям – до 10 лет", - рассказал Высоцкий.

Он уточнил, что таких результатов Украина сможет добиться при определенных условиях. "Нужны существенные реформы, тот же рынок земли. Но финансирование также важно. Есть разные оценки того, сколько инвестиций может взять аграрный сектор. Если цель – за 10 лет выйти в топ-10 по всем позициям, то нужно около $20 млрд на весь период. Но это минимальный пакет", - подчеркнул гендиректор УКАБ.

По его словам, в украинский аграрный сектор нужно ежегодно инвестировать $2-3 млрд, чтобы обеспечивать каждый год прирост в 10-15%.

Как ранее сообщал "Обозреватель", экономика Украины за четыре года войны и оккупации части территории потеряла около $100 миллиардов.