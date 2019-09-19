Украина проведет с РФ важнейшие переговоры по газу: чего ожидать

Сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходят важнейшие переговоры по транзиту газа между Украиной, ЕС и Россией.
Председательствует во время 3-го раунда переговоров вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович. Об этом сообщают в Представительстве ЕС в Украине на странице Facebook.
"Перед встречей Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак", – говорится в сообщении.
Также на встрече присутствуют председатели правлений "Нафтогаза" Андрей Коболев и "Газпрома" Алексей Миллер.
"Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона", – сказал Шевчович.
Что будут обсуждать на этих переговорах:
каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении;
надлежащая продолжительность будущего контракта;
необходимые объемы с возможной вариативностью;
тарифы.
Сегодняшняя встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00 Шевчович расскажет о ее результатах журналистам.
Предыдущие политические трехсторонние переговоры прошли 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.
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