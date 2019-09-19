Украина проведет с РФ важнейшие переговоры по газу: чего ожидать

Сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходят важнейшие переговоры по транзиту газа между Украиной, ЕС и Россией.

Председательствует во время 3-го раунда переговоров вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович. Об этом сообщают в Представительстве ЕС в Украине на странице Facebook.

"Перед встречей Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак", – говорится в сообщении.

Также на встрече присутствуют председатели правлений "Нафтогаза" Андрей Коболев и "Газпрома" Алексей Миллер.

"Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона", – сказал Шевчович.

Что будут обсуждать на этих переговорах:

каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении;

надлежащая продолжительность будущего контракта;

необходимые объемы с возможной вариативностью;

тарифы.

Сегодняшняя встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00 Шевчович расскажет о ее результатах журналистам.

Предыдущие политические трехсторонние переговоры прошли 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

Новость дополняется...

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!