Главная Новости
19 сентября • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Украина проведет с РФ важнейшие переговоры по газу: чего ожидать

1.5т Читать материал на украинском

Сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходят важнейшие переговоры по транзиту газа между Украиной, ЕС и Россией.

Председательствует во время 3-го раунда переговоров вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович. Об этом сообщают в Представительстве ЕС в Украине на странице Facebook.

"Перед встречей Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак", – говорится в сообщении.

Также на встрече присутствуют председатели правлений "Нафтогаза" Андрей Коболев и "Газпрома" Алексей Миллер.

"Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона", – сказал Шевчович.

Что будут обсуждать на этих переговорах:

  • каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении;

  • надлежащая продолжительность будущего контракта;

  • необходимые объемы с возможной вариативностью;

  • тарифы.

Сегодняшняя встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00 Шевчович расскажет о ее результатах журналистам.

Предыдущие политические трехсторонние переговоры прошли 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

Украина проведет с РФ важнейшие переговоры по газу: чего ожидать

Новость дополняется...

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Тема
Поставки газа в Украину
Тег
транзит газа
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
4
4
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Вчера Болгария окончательно договорилась с Россией о строительстве "Балканского потока", как ответвления от "Турецкого потока". Нужно проложить всего пару сотен километров, болгары обещают успеть до 01.01.20. Эта ветка полностью обеспечит газом Болгарию, Сербию, Венгрию и Румынию. Не слышу воплей "весьмирснами!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нахрена нужен партнёр, который подписывает контракт, а потом бежит с ним в суд и отсуживает миллиарды. И после истечения срока контракта Россия им тоже должна! Лoxлы повинны быть посланы найух!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да ничего, либо отменяйте арбитраж и выплачиваете неустойку, либо будем выкупать мощности ГТС на европейских торгах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel