Украина подпишет "ядерный контракт" с Россией

В ближайшее время Россия и Украина подпишут контракт на 2018 год по поставкам уранового сырья из Украины в Россию. Физическая поставка уранового сырья ожидается в III-IV кварталах 2018 года.

Об этом заявил генеральный директор российского АО "Международный центр по обогащению урана" (МЦОУ) Глеб Ефремов, сообщает "Сегодня".

Украина обогащает свой урановый концентрат на мощностях МЦОУ, участником которого является. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет около 80 тонн уранового концентрата. Обогащенный уран используется для изготовления тепловыделяющих сборок (твэлов) и поставок ядерного топлива в страны-акционеры.

"Сейчас будет контракт на 2018 год. Его подписание и исполнение произойдет в ближайшее время. Мы включили объем, который предусмотрен для поставки в Украину в текущую производственную программу. Сейчас мы ждем от Украины его подписания, с нашей стороны подписанный контракт на текущий год уже направлен украинской стороне", – заявил Ефремов.

По его словам, Украина соблюдает график платежей, "работа идет в штатном режиме, графики платежей Украины за поставляемое топливо соответствуют запланированным контрактным обязательствам". Однако это на 20,6% меньше, чем за тот же период в 2017 году.

Как известно, оператором четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по сделкам с компаниями ТВЭЛ (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (США). Доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-марте-2018 года у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 70,5%, у шведской "дочки" Westinghouse – 29,5%. Westinghouse поставляет топливо украинских АЭС с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

Напоминаем, что МЦОУ принадлежит Украине, Армении, Казахстану и России.

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