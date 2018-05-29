УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Украина подпишет "ядерный контракт" с Россией

2.4тЧитать новость на украинском

В ближайшее время Россия и Украина подпишут контракт на 2018 год по поставкам уранового сырья из Украины в Россию. Физическая поставка уранового сырья ожидается в III-IV кварталах 2018 года.

Об этом заявил генеральный директор российского АО "Международный центр по обогащению урана" (МЦОУ) Глеб Ефремов, сообщает "Сегодня".

Новости
Россия разрабатывает новое смертельное оружие: Украина обратилась к НАТО с докладом

Украина обогащает свой урановый концентрат на мощностях МЦОУ, участником которого является. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет около 80 тонн уранового концентрата. Обогащенный уран используется для изготовления тепловыделяющих сборок (твэлов) и поставок ядерного топлива в страны-акционеры.

"Сейчас будет контракт на 2018 год. Его подписание и исполнение произойдет в ближайшее время. Мы включили объем, который предусмотрен для поставки в Украину в текущую производственную программу. Сейчас мы ждем от Украины его подписания, с нашей стороны подписанный контракт на текущий год уже направлен украинской стороне", – заявил Ефремов.

По его словам, Украина соблюдает график платежей, "работа идет в штатном режиме, графики платежей Украины за поставляемое топливо соответствуют запланированным контрактным обязательствам". Однако это на 20,6% меньше, чем за тот же период в 2017 году.

Как известно, оператором четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по сделкам с компаниями ТВЭЛ (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (США). Доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-марте-2018 года у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 70,5%, у шведской "дочки" Westinghouse – 29,5%. Westinghouse поставляет топливо украинских АЭС с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

Напоминаем, что МЦОУ принадлежит Украине, Армении, Казахстану и России.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Чеченской республики в изгнанииАхмед Закаев заявил, что Россия использовала токсичные вещества, похожие на "Новичок", для ликвидации чеченских повстанцев еще в 2003 году.

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила о том, что Россия резко активизировала исследования, направленные на разработку химического и биологического оружия массового поражения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Украинаядерное оружиеРоссия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги