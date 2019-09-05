Украина откроет рынок земли: стало известно, чего ждать простым фермерам

Перед открытием рынка земли Украине придется потратить $500 млн на фонд, который дасть возможность мелким фермерам получить дешевые кредиты на покупку участков.

Об этом сказала в ходе обсуждения механизмов финансирования покупки земли фермерами директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен, передает "Лига.Бизнес".

По ее словам, Всемирный банк прогнозирует спрос на покупку земли от 2200 малых фермеров в первые несколько лет после открытия рынка земли.

Для финансирования, по словам Каахконен, нужно создать специальное нейтральное агентство гарантирования затрат фермеров и $500 млн.

Эти деньги будут гарантией дла банков, что они получат обратно взятые фермерами кредиты. За счет этого у банков снизятся риски и они смогут давать в долг под более низкие проценты.

Рынок земли в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук, во вторник, 3 сентября, сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам. "Мы хотим создать инструмент, который компенсировал бы эту процентную ставку. Чтобы украинский фермер был в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент. И пока мы не найдем этот баланс, рынок земли мы открывать не будем", – сказал премьер-министр.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провестив Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

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