Главная Новости
22 апреля • обновлено в 13:34
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Украина не сможет заработать на хранении нефти: "Укртранснафта" разбила планы Витренко

1.6т
Читать материал на украинском

Украина не сможет заработать на хранении чужой нефти – для этого нет ни технических, ни юридических возможностей.

Об этом заявили в компании "Укртранснафта", комментируя способ заработка, предложенный исполнительным директором "Нафтогаза" Юрием Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

Рынок нефти

Рынок нефти

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", – сказали в компании.

Кроме того, возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах – импорт и транзит, отметили в УТН.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина может воспользоваться падением мировых цен на нефть и начать зарабатывать на хранении и переработке чужого сырья.

В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Тег
Укртранснефть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

  • Карантин в Украине продлят, но смягчат: в Минздраве озвучили план.

  • Врач назвала предмет, который может переломить ход пандемии.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги