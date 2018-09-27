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МирСпорт

Украина нанесла мощный удар по России: кому досталось

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Украина применила санкции против российских компаний за контракты с предприятиями транспортной отрасли, подконтрольными оккупационной администрации ОРЛО.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, которая инициировала введение ограничений, было установлено, что в 2018 году ряд юридических и физических лиц РФ заключили "внешнеэкономические соглашения" с предприятиями, работающими в Луганской области.

"На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни. В то же время указанные российские субъекты хозяйственной деятельности пытались наладить бизнес с отечественными предприятиями на подконтрольной украинской власти территории", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила. Кроме того, они причастны к финансовому и материальному обеспечению террористов.

"Это наносит существенные убытки экономике Украины, поэтому СБУ инициировала перед Министерством экономического развития и торговли и Советом национальной безопасности и обороны применение к ним специальных санкций и ограничительных мер. Сейчас СНБО и Минэкономики ввели санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в том числе АО "РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и других субъектов хозяйствования РФ", – сообщили в СБУ.

Предусмотрено блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Украина ввела санкции против семи российских олигархов. Позже Кабмин расширил список, внеся в него цементный клинкер, который стал запрещенным к ввозу из РФ.

В конце августа были анонсированы санкции против 19 юридических лиц за незаконное строительство Крымского моста.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныСНБОМинистерство экономического развития и торговли
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чорний Жупан
чорний Жупан
Буду краток. Чотаржу!!
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Россия - самый большой инвестор в экономику Украины. и больше всех покупает украинские товары, Поэтому: срочно всё прекратить и закрыть ! И мощно ударить!
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Попова Ольга
Попова Ольга
Michael Kuksov, ПАРХАЧ
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
МОЩНЫЙ удар, МОЩНЫЙ очень удар, блат, такой МООООЩНЫЙ удар, МООООЩНЕЙШИЙ удар, все в ахуе😂
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Гольцман Владислав
Гольцман Владислав
Naibadze Petr, соси хуй русопитек
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