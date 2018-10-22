Украина и еще три страны нанесли мощный удар по России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы о продлении санкций против России.

Об этом сказано в заявлении Высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, передает пресс-служба Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к этому заявлению", - сказано в документе.

Вышеуказанные страны должны предпринять шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета Европы. В ЕС приняли к сведению обязательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля в Европейском Союзе приняли решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода - до 31 января 2019 года.

3 сентября послы 28 стран Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций в отношении граждан и юридических лиц из России. И уже 13 сентября их продлили еще на полгода до 15 марта. Под удар попали 155 физических лиц и 44 организации.

13 сентября Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски российских компаний, которые заявляли о необоснованности санкций.