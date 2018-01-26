Угольный тендер "Центрэнерго" не будет транспарентным - эксперт

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что анонсированный на 29 января тендер государственной генерирующей компании "Центрэнерго" содержит условия, ограничивающие конкуренцию.

Об этом говорится в авторском блоге эксперта на сайте Liga.net.

"Центрэнерго" как раз планирует подобный конкурс на украинском энергетической бирже уже 29 января этого года. Впрочем, если внимательно присмотреться к условиям тендера, то можно найти как минимум два ограничения для участников. Во-первых, "Центрэнерго" собирается покупать уголь без НДС, что отсекает импортеров. Во-вторых, устанавливается предел влажности 14%, которая отсекает от конкурса шахты ДТЭК (в них влажность 16%) ", - отмечает Юрий Корольчук.

По мнению эксперта, вероятным выгодоприобретателем тендера может стать одиозный бизнесмен Валерий Кропачев.

"В тендере смогут принять участие только государственный трейдер "Держвуглепостач" и частные структуры уже упоминавшегося Кропачева. А учитывая его влияние на государственный сектор энергетики, остается мало шансов, что конкурс будет на самом деле транспарентным", - отмечает автор.

Эксперт предполагает, что тендер может быть отменен в связи с недавними обыскали детективами НАБУ бизнес-структур, связанных с Кропачевым.

"Он (тендер. - Ред.) может и не состояться. Ведь ситуация развивалась не менее стремительно и неожиданно. Как сообщила "Экономическая правда", 25 января вечером детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в киевском офисе Виталия Кропачева", - пишет Юрий Корольчук.

Как сообщалось, 25 января детективами НАБУ было предъявлено решение суда об обыске всего офисного здания по ул. Б.Хмельницкого 26, двух автомобилей Кропачева и жилого дома в Петропавловской Борщаговке, который принадлежит ему.

Начиная с декабря 2017 года основным поставщиком угля для ПАО "Центрэнерго" (78% акций которого находится в государственной собственности) стало частное ООО "Шахта Краснолиманская". По информации портала "Наши деньги", фактическим владельцем ООО "Шахта Краснолиманская" является бизнесмен Валерий Кропачев, которого называют негласным куратором государственной угольной отрасли.